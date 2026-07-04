Вертолет и сто человек привлечены к тушению пожара в Ставрополье

К тушению пожара на складе в Ставрополье привлекают дополнительные силы Вертолет и сто человек привлечены к тушению пожара в Ставрополье

Москва4 июл Вести.В Ставрополье увеличили число сил и средств, чтобы ликвидировать пожар в производственно-складском здании. Об этом сообщает МЧС региона.

К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, а также приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц говорится в сообщении

Для мониторинга обстановки применяются беспилотники МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь пожара увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров. В результате возгорания пострадал один человек – его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.