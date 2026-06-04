На Ставрополье пожарные тушат здание и склад на полигоне ТБО

Пожар произошел на полигоне ТБО в Ставропольском крае На Ставрополье пожарные тушат здание и склад на полигоне ТБО

Москва4 июн Вести.В Ставропольском крае пожарные тушат здание и склад на территории полигона ТБО ООО "Эко-Сити". Общая площадь, охваченная огнем, составляет около 500 квадратных метров.

Возгорание произошло днем 4 июня, в четверг, на улице Карьерной в хуторе Нижнерусском Шпаковского округа.

Горение происходит в трехэтажном административном здании на площади, предварительно, 200 квадратных метров, а также горит одноэтажное здания склада на площади, предварительно, 300 квадратов говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

К ликвидации пожара привлечены 27 специалистов, применяется 7 единиц техники.

Информации о пострадавших нет. Причины случившегося предстоит выяснить экспертам.