Москва4 июнВести.В Ставропольском крае пожарные тушат здание и склад на территории полигона ТБО ООО "Эко-Сити". Общая площадь, охваченная огнем, составляет около 500 квадратных метров.
Возгорание произошло днем 4 июня, в четверг, на улице Карьерной в хуторе Нижнерусском Шпаковского округа.
Горение происходит в трехэтажном административном здании на площади, предварительно, 200 квадратных метров, а также горит одноэтажное здания склада на площади, предварительно, 300 квадратовговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
К ликвидации пожара привлечены 27 специалистов, применяется 7 единиц техники.
Информации о пострадавших нет. Причины случившегося предстоит выяснить экспертам.