Москва5 июлВести.Пожарные ликвидировали открытое горение производственно-складского здания на проспекте Кулакова в Ставрополе на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщается в MAX-канале МЧС края.
Ранее поступала информация, что к тушению пожара привлекался вертолет Ми-8 с водосливным устройством, а также была приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система чрезвычайного ведомства.
Объявлена ликвидация открытого горения на площади 5 тысяч квадратных метровотмечается в сообщении
В ведомстве добавили, что тушение пожара продолжается.