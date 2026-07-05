Открытое горение на складе в Ставрополе ликвидировано на площади 5 тыс. кв. м

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ставрополе Открытое горение на складе в Ставрополе ликвидировано на площади 5 тыс. кв. м

Москва5 июл Вести.Пожарные ликвидировали открытое горение производственно-складского здания на проспекте Кулакова в Ставрополе на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщается в MAX-канале МЧС края.

Ранее поступала информация, что к тушению пожара привлекался вертолет Ми-8 с водосливным устройством, а также была приведена в готовность аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система чрезвычайного ведомства.

Объявлена ликвидация открытого горения на площади 5 тысяч квадратных метров отмечается в сообщении

В ведомстве добавили, что тушение пожара продолжается.