Москва4 июлВести.Прокуратура проверит обстоятельства, из-за которых в складском помещении на проспекте Кулакова в Ставрополе возник пожар. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.
Прокуратура Промышленного района города Ставрополя устанавливает причины и условия произошедшего и даст оценку исполнению законодательства о пожарной и промышленной безопасностиговорится в сообщении
Если найдут нарушения пожарной безопасности, прокуратура примет необходимые меры.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе увеличилась до 5 тысяч кв. м, и частично обрушилась кровля.