По факту пожара на складе проводится прокурорская проверка

Из-за пожара на складе в Ставрополе прокуратура организовала проверку По факту пожара на складе проводится прокурорская проверка

Москва4 июл Вести.Прокуратура проверит обстоятельства, из-за которых в складском помещении на проспекте Кулакова в Ставрополе возник пожар. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Прокуратура Промышленного района города Ставрополя устанавливает причины и условия произошедшего и даст оценку исполнению законодательства о пожарной и промышленной безопасности говорится в сообщении

Если найдут нарушения пожарной безопасности, прокуратура примет необходимые меры.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе увеличилась до 5 тысяч кв. м, и частично обрушилась кровля.