В Ставрополе на тысяче "квадратов" горит лакокрасочный склад Лакокрасочный склад горит в Ставрополе, огонь охватил тысячу квадратных метров

Москва4 июл Вести.В Ставрополе произошел пожар на складе лакокрасочных материалов, пламя распространилось на тысячу квадратных метров. Предварительно, один человек пострадал. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

В северо-западном районе Ставрополя произошло возгорание склада лакокрасочных материалов на площади порядка 1000 кв.м… Предположительно, пострадал один человек написал Ульянченко в мессенджере МАХ

По одной из версий, причиной ЧП могла стать разгерметизация газового баллона. На месте работают пожарные расчеты и правоохранители.

Подробностей о состоянии пострадавшего нет.