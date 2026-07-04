Москва4 июлВести.В Ставрополе произошел пожар на складе лакокрасочных материалов, пламя распространилось на тысячу квадратных метров. Предварительно, один человек пострадал. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.
В северо-западном районе Ставрополя произошло возгорание склада лакокрасочных материалов на площади порядка 1000 кв.м… Предположительно, пострадал один человекнаписал Ульянченко в мессенджере МАХ
По одной из версий, причиной ЧП могла стать разгерметизация газового баллона. На месте работают пожарные расчеты и правоохранители.
Подробностей о состоянии пострадавшего нет.