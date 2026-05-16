Губернатор Ставрополья показал кадры пожара после взрыва газовоза в Пятигорске

Москва16 мая Вести.Глава Ставрополья Владимир Владимиров показал в мессенджере MAX видеокадры, снятые вскоре после ЧП на газовой заправке в Пятигорске. Там сегодня днем взорвался, а затем загорелся газовоз.

Угрозы жилым зданиям нет написал Владимиров

Сейчас ведется локализация пожара. На кадрах видны сильный огонь и густые клубы черного дыма, поднимающиеся в небо над городом.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности при разгрузке газовоза, отметил губернатор.

Администрация Пятигорска сообщала ранее, что пожар распространился на тысячу квадратных метров.

По последним данным, которые привел Владимиров, число пострадавших увеличилось до шести. Ранее сообщалось о двух госпитализированных.