В Пятигорске улицу Ермолова перекрыли из-за пожара после взрыва газовоза

Москва16 мая Вести.В Пятигорске временно запретили проезд по улице Ермолова, чтобы освободить дорогу для техники. Об этом глава города Дмитрий Ворошилов сообщил в MAX.

Он уточнил, что улицу будут использовать для подвоза воды и тушения масштабного пожара.

Уважаемые пятигорчане и гости города, улица Ермолова перекрыта. Прошу Вас не мешать проезду техники для подвоза воды! говорится в сообщении

Пожар начался после взрыва газовоза и охватил около 1 000 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности при разгрузке. Не менее двух человек пострадали в результате инцидента.