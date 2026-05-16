Москва16 маяВести.В Пятигорске временно запретили проезд по улице Ермолова, чтобы освободить дорогу для техники. Об этом глава города Дмитрий Ворошилов сообщил в MAX.
Он уточнил, что улицу будут использовать для подвоза воды и тушения масштабного пожара.
Уважаемые пятигорчане и гости города, улица Ермолова перекрыта. Прошу Вас не мешать проезду техники для подвоза воды!говорится в сообщении
Пожар начался после взрыва газовоза и охватил около 1 000 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности при разгрузке. Не менее двух человек пострадали в результате инцидента.