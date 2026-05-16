При взрыве газовоза в Пятигорске пострадали два человека

Один из пострадавших при взрыве газовоза в Пятигорске в тяжелом состоянии При взрыве газовоза в Пятигорске пострадали два человека

Москва16 мая Вести.Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что два человека пострадали при взрыве и последующем возгорании газовоза в Пятигорске. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Глава региона уточнил, что ЧП произошло на газовой автозаправке в Пятигорске по улице Ермолова. Сейчас там находятся все экстренные службы и машины скорой помощи.

Предварительная причина произошедшего – нарушение техники безопасности.

На сейчас есть двое пострадавших, один в тяжелой степени, с ними работают медики написал Владимиров в MAX

По его словам, проводятся необходимые мероприятия. В тушении пожара задействованы 45 человек и 15 единиц техники, уточнил губернатор Ставрополья.