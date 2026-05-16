Москва16 маяВести.Пожар на месте взрыва газовоза в Пятигорске распространился на 1 000 квадратных метров. Об этом администрация города сообщила в соцсети "ВКонтакте".
Объявлен повышенный ранг пожара. На месте работает штаб пожаротушения.
Работает 8 единиц пожарной техники. Более 50 человек личного состава МЧС РФ. Предположительно площадь пожара – 1 000 кв. мговорится в публикации
По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности при разгрузке газовоза. Два человека пострадали в результате происшествия.