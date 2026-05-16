Москва16 маяВести.В Пятигорске взорвался, а затем загорелся газовоз. Об этом администрация города сообщила в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что к месту происшествия направили все силы и средства для ликвидации последствий.
При разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгораниемпишет администрация
При этом власти подчеркивают, что взрыв никак не связан с атакой БПЛА. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение техники безопасности.
Жителей предупредили, что от поездки по улице Ермолова лучше воздержаться.