Москва16 мая Вести.Предприниматель и депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут назвал хамством поступок американской делегации, которая перед вылетом из Пекина избавилась от подарков представителей Китая. Об этом он заявил в разговоре с KP.RU.

Президент США Дональд Трамп находился в Китае с 13 по 15 мая с государственным визитом. Вместе с ним в КНР приехали владельцы крупнейших американских компаний. Принимающая сторона подарила гостям множество сувениров, однако перед вылетом из Пекина делегация из Штатов демонстративно не взяла презенты на борт.

Американцы тем самым, наверное, решили напоследок сделать что-то хамское. Потому что все-таки это – подарки. И даже из уважения к принимающей стороне такая солидная американская делегация могла бы хотя бы не так демонстративно выкидывать сувениры в помойку перед самолетом сказал Бут

Собеседник издания предположил, что Трамп и его сопровождающие поступили так, потому что поездка пошла не по американскому плану. Глава Белого дома уехал из Пекина не с "пустыми руками", но он не смог "отвернуть" председателя КНР Си Цзиньпина от поддержки России и Ирана. Также камнем преткновения мог стать тайваньский вопрос, а именно четкая позиция Пекина, который сразу заявил, что любые поставки оружия острову будут расценены как вызов.