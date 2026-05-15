Эксперт Маслов объяснил предупреждение Си Цзиньпина по поводу Тайваня Эксперт Маслов: Тайвань для Китая всегда был красной линией

Москва15 мая Вести.Вопрос статуса Тайваня для Китая всегда был красной линией, которую не следует переступать. Потому председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о риске конфликта с США из-за Тайваня, заявил ИС "Вести" директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

Для Китая это [вопрос Тайваня] всегда было красной чертой, красной линией, которую нельзя переступать. Для Китая это вопрос, который должен решаться только внутри Китая, без участия третьих стран. И Китай, в принципе, если бы не было внешнего вмешательства, конечно, это решил без всяких военных действий сказал Маслов

По мнению эксперта, в западных СМИ на этом фоне намеренно распространяют нарратив про ловушку Фукидида – концепцию, согласно которой нарождающийся лидер бросает вызов лидеру старому, поэтому конфликт неизбежен.

Китай отрицает эту ловушку Фукидида, говоря, что у обеих стран есть пространство для взаимодействия. Поэтому есть только один повод, где обострение - это Тайвань. Все остальное- это переговорный процесс сказал он

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине заявил, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе.