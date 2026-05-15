Эксперт объяснил, почему США не намерены терять контроль над Тайванем Эксперт Маслов: США сохраняют фактор Тайваня, чтобы давить на Китай

Москва15 мая Вести.США не намерены утрачивать контроль над Тайванем, чтобы продолжать оказывать давление на Китай. Именно с этой целью продолжается обсуждение тайваньской проблемы между США и КНР, заявил ИС "Вести" директор Института стран Азии и Африки МГУ им М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

Формально США всегда и говорят о том, что они придерживаются концепции одного Китая, правда, у них своя может быть трактовка. Пекин воспринимает, что для США существует один Китай, тот, который со столицей в городе Пекин, и поэтому есть некое пространство для переговоров. Но вопрос в том, что чем больше обсуждается тайваньская проблема, тем меньше пространство для экономических сделок. США все время сохраняют тайваньский фактор, чтобы давить на Китай сказал Маслов

По мнению эксперта, при отсутствии фактора Тайваня США и Китаю пришлось бы жестко определяться по поводу экономических отношений.

Если, предположим, он [фактор Тайваня] устранится, его забудут, перестанут обсуждать, то дальше придется принимать принципиальные решения, например, по тарифам, по торговле пояснил он

Ранее сообщалось, что по завершении визита президента США Дональда Трампа в Пекин делегация США перед отлетом избавилась от "всего китайского".