Рубио: США не хотят дестабилизации ситуации вокруг Тайваня Вашингтон не заинтересован в дестабилизации ситуации вокруг Тайваня

Москва6 мая Вести.Вашингтон не стремится дестабилизировать ситуацию вокруг Тайваня. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов, исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио в ходе брифинга для представителей СМИ в Белом доме.

Госсекретарь США выразил уверенность в том, что американский лидер Дональд Трамп во время намеченного на 14-15 мая визита в Китай обсудит вопрос Тайваня с председателем КНР Си Цзиньпином. Рубио выразил уверенность, что Пекин и Вашингтон осведомлены о позициях друг друга в рамках обсуждаемого вопроса.

Я думаю, обе стороны понимают, что интересам ни одной из них не отвечает дестабилизация в этой части света. Мы не хотим каких-либо дестабилизирующих событий применительно к Тайваню отметил Рубио

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И сказал, что страны Запада продолжают вести опасные игры вокруг Тайваня. По мнению Лаврова, это усиливает напряженность не только вокруг Тайваня, но и в районе Южно-Китайского моря, а также на Корейском полуострове.