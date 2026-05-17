Москва17 мая Вести.Соединенные Штаты Америки ждут сохранения статус-кво по Тайваню, сообщил американский торговый представитель Джеймисон Грир в интервью телеканалу АВС.

Самое важное, чтобы не было изменения статус-кво в Тайваньском проливе​​​. И президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что перемен в американских подходах к Тайваню нет сказал он

По словам торгпреда, Вашингтон ждет, что ситуация будет стабильной.

Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 15 мая находился в Китае с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер в ходе беседы с главой Белого дома заявил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между Пекином и Вашингтоном может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений.

Позже Трамп сообщил, что откладывает свое решение по поставкам американского оружия Тайваню на сумму порядка $12 млрд.