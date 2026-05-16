Трамп заявил о крупных сделках с КНР, но предоставил мало подробностей Associated Press подводит краткие итоги визита Трампа в КНР

Москва16 мая Вести.В течение трех дней пребывания в Китае президент Дональд Трамп вел себя необычно тихо, мало общался с журналистами и даже в основном избегал социальных сетей. Associated Press подводит краткие итоги визита Трампа в КНР.

Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил: если Вашингтон будет неправильно выстраивать отношения с Тайванем, США и Китай могут столкнуться или даже вступить в открытый конфликт.

Трамп публично не отреагировал, воздержавшись от упоминания Тайваня во время своего визита в Пекин. Однако на борту президентского самолета по пути домой он предположил, что жесткая оппозиция Си Цзиньпина может заставить его пересмотреть запланированную продажу американского оружия Тайбэю.

Война США и Израиля в Иране

Лидеры провели содержательные переговоры по поводу спровоцированного США конфликта в Иране, который привел к резкому росту мировых цен на нефть и который в случае затягивания может подтолкнуть мир к рецессии.

Трамп заявил, что Си Цзиньпин согласен с ним в том, что наличие у Ирана ядерного оружия — плохая идея и что Ормузский пролив необходимо вновь открыть. Он сказал, что Си Цзиньпин даже предложил помочь найти выход из войны.

Си Цзиньпин и китайские официальные лица не подтвердили, что такое предложение было сделано. Китай публично заявил, что решение должно учитывать опасения всех сторон по иранской ядерной проблеме. пишет Associated Press

Политика и экономика

Китай заявил, что лидеры двух стран договорились о новом видении "конструктивных китайско-американских отношений, основанных на стратегической стабильности". МИД Китая заявил, что рамочная программа будет определять отношения как минимум на три года — до конца срока полномочий Трампа.

Один из опрошенных Associated Press экспертов заявил, что такой подход можно рассматривать как прогресс после эпохи Джо Байдена, когда отношения представлялись как стратегическое соперничество.

Трамп заявляет о скором заключении крупных торговых сделок, но предоставляет мало подробностей, отмечает агентство.

Трамп заявил, что были заключены крупные сделки и что Китай может закупить у Boeing около 200 самолетов, но покинул Пекин, не объявив ничего конкретного. Также оставались в силе предположения о том, что Си Цзиньпин возьмет на себя обязательства по крупным заказам американской сои и говядины. отмечает Associated Press

Более подробная информация о торговых соглашениях может появиться позже, но, как и во всех крупных двусторонних договорах, важны именно детали, говорится в статье.