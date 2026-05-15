Москва15 маяВести.Китай согласился купить 200 самолетов Boeing, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканалу Fox News. Эта цифра оказалась намного меньше, чем ожидали аналитики, в результате чего акции производителя самолетов упали.
Подробности сделки пока не разглашаются, в том числе, когда и какие типы самолетов будут поставлены, но количество самолетов оказалось значительно меньше. В преддверии встречи Трампа и Си Цзиньпина обсуждался контракт на 500 самолетов. В итоге акции компании Boeing упали в четверг на 4,1% в ходе торговых сессий, сообщает Reuters.
Конкурирующие производители самолетов яростно борются за продажи в Китае, втором по величине авиационном рынке мира. В 2010-х годах Airbus обогнал Boeing и даже открыл завод по окончательной сборке A320 в Тяньцзине.сообщает агентство
Пекину приходится закупать самолеты у обеих сторон, чтобы справиться с бурным ростом спроса на полеты. По мнению многих аналитиков, Китаю сейчас необходимо заказать до 1000 новых самолетов.
Согласно прогнозам компаний Boeing и Airbus, к 2045 году стране потребуется как минимум 9000 новых пассажирских самолетов, сообщает Reuters.
Последний крупный заказ страны у компании Boeing был размещен во время визита Трампа в Пекин в ноябре 2017 года, когда было достигнуто соглашение о покупке 300 самолетов Boeing. После этого отношения между двумя странами ухудшились, и с тех пор Boeing получил 51 заказ, в основном на грузовые самолеты.
Аналитики говорят, что Пекин имеет обыкновение использовать дипломатические саммиты для объявления о крупных заказах на самолеты, которые отражают политическую обстановку как минимум в той же степени, что и договорные реалии.отмечает Reuters
Трамп в среду, 13 мая, прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.