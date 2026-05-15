Китай согласился купить 200 самолетов Boeing Акции Boeing упали после того, как Трамп объявил, что КНР заказала 200 самолетов

Москва15 мая Вести.Китай согласился купить 200 самолетов Boeing, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканалу Fox News. Эта цифра оказалась намного меньше, чем ожидали аналитики, в результате чего акции производителя самолетов упали.

Подробности сделки пока не разглашаются, в том числе, когда и какие типы самолетов будут поставлены, но количество самолетов оказалось значительно меньше. В преддверии встречи Трампа и Си Цзиньпина обсуждался контракт на 500 самолетов. В итоге акции компании Boeing упали в четверг на 4,1% в ходе торговых сессий, сообщает Reuters.

Конкурирующие производители самолетов яростно борются за продажи в Китае, втором по величине авиационном рынке мира. В 2010-х годах Airbus обогнал Boeing и даже открыл завод по окончательной сборке A320 в Тяньцзине. сообщает агентство

Пекину приходится закупать самолеты у обеих сторон, чтобы справиться с бурным ростом спроса на полеты. По мнению многих аналитиков, Китаю сейчас необходимо заказать до 1000 новых самолетов.

Согласно прогнозам компаний Boeing и Airbus, к 2045 году стране потребуется как минимум 9000 новых пассажирских самолетов, сообщает Reuters.

Последний крупный заказ страны у компании Boeing был размещен во время визита Трампа в Пекин в ноябре 2017 года, когда было достигнуто соглашение о покупке 300 самолетов Boeing. После этого отношения между двумя странами ухудшились, и с тех пор Boeing получил 51 заказ, в основном на грузовые самолеты.

Аналитики говорят, что Пекин имеет обыкновение использовать дипломатические саммиты для объявления о крупных заказах на самолеты, которые отражают политическую обстановку как минимум в той же степени, что и договорные реалии. отмечает Reuters

Трамп в среду, 13 мая, прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.