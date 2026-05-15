Daily Beast: визит Трампа в КНР не принес результатов ни по одному вопросу

Москва15 мая Вести.Президент США Дональд Трамп не добился результатов ни по одному из ключевых направлений в ходе своего государственного визита в Китай, который состоялся 13–15 мая, сообщает портал Daily Beast.

Переговоры американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином не привели к подписанию соглашений по технологиям, тарифам и урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Поездка была направлена на достижение соглашений по ряду вопросов, включая технологии, тарифы и мир на Ближнем Востоке.

Портал утверждает, что американскому лидеру не удалось занять твердую позицию по ряду вопросов, таким как проблема Тайваня и контроль Китая над редкоземельными металлами. Кроме того, Си Цзиньпин не дал Вашингтону соглашения об ослаблении экспортных ограничений, а наоборот, возможно, даже усилит их в ноябре, следует из материала.

Несмотря на заявления Трампа о множестве решенных задач, сам он до сих пор не назвал конкретных вопросов, которые были урегулированы в ходе визита, утверждает портал. В качестве примеров Daily Beast указывает на два утверждения президента США: Си Цзиньпин обещал не оказывать Ирану поддержку, однако никаких официальных договоренностей по этому поводу не подписано; Пекин, по словам Трампа, согласился закупить 200 самолетов Boeing, но Китай пока не подтвердил эту сделку.

Ранее Трамп заявил, что поддерживает связь с Ким Чен Ыном, но не расскажет подробности.