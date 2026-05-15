Трамп заявил, что поддерживает связь с Ким Чен Ыном, но не расскажет подробности

Москва15 мая Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что поддерживает контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующее видео, сделанное на борту самолета из Китая в США, опубликовал Белый дом.

Президент США утвердительно ответил на вопрос о том, сохраняет ли он общение с лидером КНДР. Однако подробности о том, какое именно происходит общение, раскрывать отказался.

Неважно. Я не буду рассказывать вам об этом заявил Трамп

Однако американский лидер добавил, что в последнее время со стороны лидера КНДР "было тихо".

Летом прошлого года Трамп назвал отношения с Ким Чен Ыном отличными и отметил потенциал КНДР.