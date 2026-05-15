Трамп выступил за денуклеаризацию при участии РФ и Китая Трамп: США постоянно обсуждают с РФ и Китаем вопрос денуклеаризации

Москва15 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что постоянно обсуждает вопросы ядерного разоружения – денуклеаризации – с Россией и Китаем. Об этом американский лидер сообщил в ходе общения с журналистами на борту своего самолета, следующего из КНР в Штаты.

Речь идет об идее денуклеаризации, и Россия также должна быть вовлечена в это. Такая концепция была бы очень хорошей... Я постоянно обсуждаю этот вопрос с Россией и Китаем сказал он

При этом Трамп не уточнил, взяли ли стороны на себя конкретные обязательства по этому вопросу.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам государств с настоятельным призывом немедленно приступить к ядерному разоружению.