Москва27 апр Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам государств с настоятельным призывом немедленно приступить к ядерному разоружению.

Пока не стало слишком поздно: давайте преодолеем коллективную амнезию вокруг ядерного оружия. Давайте обновим веру в то, чего мы можем достичь, когда стоим вместе. Давайте действовать срочно, чтобы рассеять эту тучу, нависшую над человечеством заявил Гутерриш на открытии 11-й обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

Событие стартовало 27 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Конференция, проводимая раз в пять лет, объединяет представителей почти всех 191 стран-участниц договора. Участники оценивают прогресс по ключевым аспектам ДНЯО: предотвращению распространения ядерного оружия, собственно разоружению и использованию атомной энергии в мирных целях.

В этом году обсуждения обещают быть острыми из-за продолжающихся конфликтов и геополитических противоречий. Делегаты намерены разработать итоговый документ с конкретными мерами. Однако аналитики выражают скепсис относительно возможного прорыва ввиду серьезных разногласий между ядерными державами и остальными странами. Форум продлится до 22 мая.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов отметил: Москва озабочена тем, что увеличение числа западных стран, готовых разместить ядерные боеголовки на своей территории, может принять лавинообразный характер.