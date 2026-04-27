Гутерриш: контроль над вооружениями умирает, снова звучит бряцание ЯО

В ООН заявили о потере контроля над вооружениями Гутерриш: контроль над вооружениями умирает, снова звучит бряцание ЯО

Москва27 апр Вести.Контроль над вооружениями умирает, снова слышны звуки "бряцания" ядерным оружием. На это указал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Заявление было сделано в рамках 11-й Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Снова звучит бряцание ядерным оружием​​​. Недоверие правит днем. Тяжело достигнутые нормы размываются. Контроль над вооружениями умирает сказа глава Всемирной организации

Гутерриш также заявил о "коллективной амнезии" людей в отношении последствий применения ядерного оружия.