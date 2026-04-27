Москва27 апрВести.Контроль над вооружениями умирает, снова слышны звуки "бряцания" ядерным оружием. На это указал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Заявление было сделано в рамках 11-й Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Снова звучит бряцание ядерным оружием. Недоверие правит днем. Тяжело достигнутые нормы размываются. Контроль над вооружениями умираетсказа глава Всемирной организации
Гутерриш также заявил о "коллективной амнезии" людей в отношении последствий применения ядерного оружия.