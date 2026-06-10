Гутерриш: после ударов США и Ирана Ближний Восток на пороге большой войны Гутерриш предупредил о риске полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке

Москва10 июн Вести.Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил с предупреждением на заседании Совета Безопасности. Поводом для обеспокоенности послужило резкое ухудшение обстановки в ближневосточном регионе после серии взаимных ударов между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран.

Как сообщается, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) нанесло удары по иранским объектам в ответ на уничтожение вертолета Apache. Американцы заявили, что поразили цели противовоздушной обороны, наземные станции управления и радиолокационные станции наблюдения в районе Ормузского пролива. В ответ Тегеран атаковал американские базы на Ближнем Востоке.

Гутерриш, комментируя происходящее, подчеркнул опасность неконтролируемой эскалации.

На этой неделе атаки стали масштабнее, а ситуация еще больше ухудшилась. Я глубоко обеспокоен тем, что это может привести к полномасштабному возобновлению конфликта заявил генсек ООН в ходе заседания

Ранее президент США Дональд Трамп высказывал мнение, что Иран слишком затянул переговорный процесс, и теперь Тегерану предстоит понести за это ответственность. При этом обе страны продолжают атаковать друг друга.