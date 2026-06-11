В ООН заявили о многомесячных последствиях кризиса в Ормузском проливе Генсек ООН предупредил о долгих последствиях кризиса в Ормузском проливе

Москва11 июн Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что последствия ограничений судоходства в Ормузском проливе могут ощущаться по всему миру на протяжении многих месяцев.

По его словам, ограничения прав и свобод судоходства в Ормузском проливе и прилегающих районах уже привели к росту нестабильности и возникновению серьезных трудностей для мировой экономики.

Даже при самом благоприятном сценарии последствия этих потрясений будут ощущаться многие месяцы, а больше всего пострадают развивающиеся страны написал Гутерриш в соцсети Х

Он также призвал стороны добиваться полного прекращения огня и как можно скорее восстановить свободу судоходства в регионе.

В четверг Соединенные Штаты и Иран второй день подряд обменивались воздушными ударами. Эскалация боевых действий началась с покушения на американский вертолет Apache в понедельник недалеко от Ормузского пролива, что спровоцировало серию ответных атак по всему Ирану и на американские базы в регионе.

В среду вечером президент США Трамп заявил, что американские удары вскоре прекратятся, но он возобновит массированные бомбардировки, если иранские лидеры немедленно не подпишут соглашение с Соединенными Штатами.

Как пишет агентство Reuters, попытки вновь открыть Ормузский пролив для танкерного движения грузов пока зашли в тупик, и руководители отрасли предупреждают, что в ближайшие недели может произойти еще один достаточно сильный нефтяной шок. Даже если Трамп и Тегеран в ближайшее время достигнут соглашения, на возобновление поставок уйдут месяцы, а перебои будут продолжаться до 2026 года.