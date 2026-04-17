Москва17 апрВести.Около двух тысяч судов с 20 тыс. моряками заблокированы в Персидском заливе из-за войны США и Израиля против Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь Международной морской организации при ООН Арсенио Домингес.
Говоря о ситуации в Ормузском проливе, он назвал ее критичной.
Это вызывает беспокойство, поскольку по мере затягивания ситуации появляется необходимость нормирования продуктов питания, воды и топливаотметил Домингес в интервью газете El Pais
Домингеса спросили об организации вывода судов после урегулирования конфликта. По его словам, эвакуация судов займет несколько недель. Но перед этим нужно убедиться в отсутствии минной опасности.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. В ответ Иран атаковал Израиль и базы США на Ближнем Востоке, а также закрыл Ормузский пролив для вражеских судов. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. На этой неделе США начали блокаду иранских портов.
Как сообщает Reuters, почти все фондовые рынки вернулись к довоенным уровням. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 98,53 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали до 93,59 доллара за баррель.