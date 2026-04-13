Генсек ООН: 20 тысяч моряков застряли в Персидском заливе

Москва13 апр Вести.Примерно 20 тысяч моряков остаются заблокированными в зоне Персидского залива. Об этом объявил генсек Международной морской организации (ИМО, спецучреждение ООН) Арсенио Домингес, его слова приводит ТАСС.

По словам Домингреса, за последние два дня прошло 11 кораблей.

Мы говорили округленно о цифре в 20 тыс. моряков. Может, их немного больше сказал он

Домингрес добавил, что очень мало кораблей смогли пройти в восточном направлении Ормузского пролива, так что данное число не сильно поменялось.

13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива.