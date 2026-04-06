Трафик через Ормуз вышел на пик с начала операции США и Израиля против Ирана

Москва6 апр Вести.На пиковые значения с 28 февраля 2026 года вышел морской трафик через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные онлайн-сайта MarineTraffic, отслеживающего суда в режиме реального времени по всему миру.

За минувшие выходные через Ормуз прошло 21 судно. Это максимальное значение с начала военной кампании, которую США и Израиль начали против Ирана.

Трафик через Ормуз вырос до самого высокого уровня с начала конфликта, так как становится все больше стран, заключающих с Ираном соглашения, которые обеспечивают, по-видимому, безопасное прохождение пролива пишет Bloomberg

Тринадцать судов направились при этом в Аравийское море, отмечает информационное агентство. Bloomberg отмечает, что это далеко от привычного положения: до начала военного конфликта в регионе через Ормузский пролив ежедневно проходило порядка 135 судов.

Тегеран установил безопасный режим и маршрут прохождения судов через Ормузский пролив. Иран поделил все страны мира на три категории. Для первой из них, к которой отнесены США, Израиль и все их союзники, пролив закрыт. МИД Ирана на требования президента США Дональда Трампа немедленно открыть водную артерию, через которую проходит четверть объемов мировых энергоносителей, ответил выражением – "мы ключи потеряли". Ко второй категории относятся дружественные Ирану страны. Для них никаких ограничений судоходству нет. К третьей категории причислены остальные государства, которые должны вести переговоры с Ираном и оплачивать безопасный транзит своих судов.

За выходные Индия провела через Ормуз восемь танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), также без препятствий по безопасному маршруту прошел танкер с нефтью из Ирака. А связанный с Израилем контейнеровоз был поражен ракетой, запущенной с иранского берега.