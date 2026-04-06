"Мы потеряли ключи": Иран ответил на призыв Трампа открыть Ормузский пролив

Москва6 апр Вести.Посольство Ирана в Зимбабве подшутило над президентом США Дональдом Трампом, который в нецензурной форме призвал Тегеран открыть Ормузский пролив.

В социальной сети Х диппредставительство написало: "Мы потеряли ключи".

В свою очередь посольство Ирана в ЮАР продолжило эту языковую игру.

Тсс... Ключи под цветочным горшком. Но открываем только друзьям прокомментировало посольство сообщение своих коллег в Зимбабве

Ранее Трамп потребовал от Тегерана открыть Ормузский пролив, в противном случае глава Белого дома пообещал устроить иранской стороне жизнь в аду.

На минувшей неделе американский лидер грозился с помощью ударов отправить Иран в "каменный век". На этот выпад госагентство Исламской Республики ответило тем, что опубликовало карту Ирана в границах Персидской империи в древности, также известной как Держава Ахеменидов, и уточнило у президента США, точно ли он хочет вернуть "каменный век" в стране.