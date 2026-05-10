Москва10 мая Вести.Западные политики безрассудно и все более явно поднимают в своих разговорах тему использования и распространения ядерного оружия, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.

Сейчас многие страны начали более открыто, более явно, более безрассудно рассуждать об использовании ядерного оружия, о возобновлении разработок. Мы на память можем назвать, что и Румыния еще при [президенте Николае] Чаушеску заявляла и наседала тогда, если так можно сказать, на Советский Союз в плане возможности разработки приводит ТАСС слова Пушилина

Глава ДНР не сомневается, что у ряда европейских стран, в частности, у Германии есть технические возможности для разработки ядерного оружия. Все зависит от политического решения.

Можно перечислять очень долго, какие страны могут вовлечься в эти опасные игры подчеркнул Пушилин

Посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов заявил, что оборонный характер НАТО давно превратился в политический миф из-за участия блока в международных конфликтах. США, Франция и Британия приступили к ревизии положительных достижений в области ядерного разоружения, достигнутых за последние 50 лет, отметил Белоусов.

Между тем Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что контроль над вооружениями умирает, некоторые страны бряцают ядерным оружием, поэтому необходимо немедленно приступить к ядерному разоружению.