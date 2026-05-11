Позиция России сдерживает другие страны от эскалации в области ЯО

Москва11 мая Вести.Позиция России по вопросу ядерного оружия (ЯО) является сдерживающим фактором в области разработки и применения ЯО другими странами, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.

Нарушение договоренностей по нераспространению ЯО грозит неминуемой мировой катастрофой, отметил Пушилин.

Мы видим, что Россия проявляет максимальную выдержку. И эта выдержка во многом является сдерживающим фактором для всех. Но мы прекрасно понимаем, что только на себя рассчитывать здесь нельзя приводит ТАСС слова Пушилина

Россия ведет подобную работу, причем в закрытом формате со своей стороны, вместе с союзниками. На кону стоит не только безопасность отдельного региона или местное противостояние, уточнил Пушилин.

По его словам, безрассудное обсуждение на Западе применения и разработки ЯО может привести к мировой катастрофе.