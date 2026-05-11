Москва11 мая Вести.Безрассудное обсуждение на Западе применения и разработки ядерного оружия может привести в итоге к мировой катастрофе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что на Западе "неразумно" распоряжаются имеющимися ресурсами.

Сейчас многие страны, мы это фиксируем, начали более открыто, более явно, более безрассудно рассуждать об использовании ядерного оружия, о возобновлении разработок... Чем это чревато при таком неразумном управлении? Мы видим именно неразумное управление теми ресурсами, которые есть в западном сообществе. Конечно, последствия могут быть катастрофичными в целом для всей планеты. Почему? Потому что остановиться будет трудно - любое использование, любой страной цитирует Пушилина агентство

Ранее он заявил, что у ряда государств Европы, в частности у ФРГ, есть технические возможности для разработки ядерного оружия.