Москва2 мая Вести.Западная ядерная тройка продолжает неограниченно наращивать ядерный потенциал, не обращая внимания на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что эти страны вовлекают неядерных союзников в различные дестабилизирующие схемы предоставления ядерного зонтика.

Без какой-либо оглядки на ДНЯО западная ядерная тройка осуществляет расширение и неограниченное наращивание своих ядерных потенциалов заявил Белоусов в ходе выступления на обзорной конференции ДНЯО

Дипломат ранее отметил, что гипотетическая возможность передачи киевскому режиму компонентов ядерного оружия является недопустимым шагом. По его словам, определенные силы в Британии и Франции прорабатывали подобную идею.

Белоусов также подчеркнул, что страны Запада, обладающие ядерным оружием, поощряют деградацию ситуации с международной безопасностью.