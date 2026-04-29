Москва29 апрВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила рост уровня ядерной угрозы в мире действиями Запада, который создал или обострил стратегические риски.
На брифинге Захарова назвала общепризнанным фактом повышение уровня ядерной угрозы в мире в последние годы.
Причиной этого явления мы как раз и усматриваем в стратегических рисках, обострившихся либо вновь возникших в результате действий стран Западаотметила она
Ранее в МИД РФ выражали озабоченность тем, что выросло число западных стран, готовых разместить ядерные боеголовки на своей территории.
Также во внешнеполитическом ведомстве указывали, что удары украинских беспилотников по Запорожской АЭС свидетельствуют о полном пренебрежении ядерной безопасностью.