МИД РФ: созданные Западом риски увеличили уровень ядерной угрозы в мире Захарова: ядерная угроза в мире выросла из-за рисков, созданных странами Запада

Москва29 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила рост уровня ядерной угрозы в мире действиями Запада, который создал или обострил стратегические риски.

На брифинге Захарова назвала общепризнанным фактом повышение уровня ядерной угрозы в мире в последние годы.

Причиной этого явления мы как раз и усматриваем в стратегических рисках, обострившихся либо вновь возникших в результате действий стран Запада отметила она

Ранее в МИД РФ выражали озабоченность тем, что выросло число западных стран, готовых разместить ядерные боеголовки на своей территории.

Также во внешнеполитическом ведомстве указывали, что удары украинских беспилотников по Запорожской АЭС свидетельствуют о полном пренебрежении ядерной безопасностью.