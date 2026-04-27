Москва27 апрВести.Киев "играет на нервах" Запада, создавая радиологические угрозы в центре Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова прокомментировала атаку Украины на Запорожскую атомную станцию и гибель сотрудника АЭС.
Судя по всему, сознательно создавая радиологические угрозы в центре Европы, Киев не прочь "поиграть на нервах" у своих западных спонсоров, чтобы те поживее раскошеливалисьсказала Захарова, ее комментарий приводится на сайте МИД РФ
Она добавила, что гибель сотрудника ЗАЭС стала примером того, на что идет западное финансирование Киева.
Ранее Захарова назвала атаки ВСУ на Запорожскую АЭС безразличием к ядерной безопасности., демонстрирующим особый цинизм.