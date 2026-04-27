Москва27 апр Вести.Киев "играет на нервах" Запада, создавая радиологические угрозы в центре Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала атаку Украины на Запорожскую атомную станцию и гибель сотрудника АЭС.

Судя по всему, сознательно создавая радиологические угрозы в центре Европы, Киев не прочь "поиграть на нервах" у своих западных спонсоров, чтобы те поживее раскошеливались