Захарова: ВСУ готовы пойти на все, чтобы подорвать ядерную безопасность на ЗАЭС

Москва1 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы сделать что угодно, чтобы подорвать ядерную безопасность на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что 30 мая украинские дроны атаковали машинный зал энергоблока №6 ЗАЭС, а 31 мая - транспортный цех станции.

Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют: ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе цитирует Захарову МИД России на официальном сайте

Дипломат подчеркнула, что главная ответственность за произошедшее лежит на западных кураторах киевского режима. Она выразила надежду, что МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси дадут адекватную оценку действиям украинских террористов.

Угрозы, целенаправленно создаваемые режимом Зеленского, который в антироссийском угаре прямой наводкой бьет по российской АЭС, нельзя игнорировать. Руководству МАГАТЭ придется назвать вещи своими именами подытожила Захарова

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев назвал целенаправленный удар по ядерному объекту ЗАЭС предтечей ядерного инцидента.