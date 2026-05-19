МИД РФ обвинил Запад в атаках ВСУ на ядерную инфраструктуру России

Москва19 мая Вести.Атаки ВСУ на российскую ядерно-энергетическую инфраструктуру, включая Запорожскую АЭС и город Энергодар, были бы невозможны без поддержки Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, союзники Украины внушают киевскому режиму ложную надежду на безнаказанность и провоцируют на новые авантюры.

На протяжении нескольких лет не прекращаются целенаправленные и все более серьезные атаки киевского режима на российскую ядерно-энергетическую инфраструктуру... Подобные провокации были бы невозможны, если бы не безоглядная поддержка западных кураторов заявила Захарова

Дипломат приветствовала озабоченность главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по поводу попадания беспилотника в районе АЭС "Барака" в ОАЭ. При этом Захарова указала на отсутствие аналогичной реакции агентства на падение украинского дрона-камикадзе возле первого энергоблока Запорожской АЭС 16 мая.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ВСУ подвергают всех большому риску, атакуя Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что "радиация не знает границ", и последствия таких провокаций могут быть непоправимыми.