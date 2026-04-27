Москва27 апр Вести.Министерство иностранных дел России заявило, что удары по Запорожской атомной электростанции со стороны Украины свидетельствуют о полном пренебрежении ядерной безопасностью. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, в результате которой погиб один из сотрудников станции.

По мнению дипломата, такие действия Киева демонстрируют "кровавую и преступную" сущность режима, а также "особый цинизм", так как атака произошла через несколько дней после закрытия 10-го Совещания Договаривающихся сторон Конвенции о ядерной безопасности.

Судя по всему, сознательно создавая радиологические угрозы в центре Европы, Киев не прочь "поиграть на нервах" у своих западных спонсоров, чтобы те поживее раскошеливались. Произошедшая трагедия – пример того, на что идут эти вливания отметила Захарова

Она призвала МАГАТЭ быть непримиримым к беззаконию, которое допускает киевский режим, и вынести ему приговор, "заслуженный и суровый".

Ранее МАГАТЭ сообщило, что проведет расследование после гибели сотрудника ЗАЭС.