Захарова: киевский режим атакой на ЗАЭС все ближе подходит к опасной черте

МИД РФ: Киев провоцирует радиационную аварию на ЗАЭС и все ближе к опасной черте Захарова: киевский режим атакой на ЗАЭС все ближе подходит к опасной черте

Москва31 июл Вести.Российская сторона выражает серьезную обеспокоенность в связи с действиями Киева, которые приближают ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к критической черте и могут привести к радиационной аварии с последствиями для всей Европы.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Москва решительно осуждает попытку удара по территории Запорожской АЭС, совершенную 30 июля. Целью атаки стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, включая здание для транспортировки контейнеров с опасными материалами, отметила Захарова.

Нападение (стало – прим. ред.) новым проявлением циничной и опасной политики Банковой, нацеленной на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности данной российской станции подчеркнула она

По словам официального представителя МИД, действия украинской стороны свидетельствуют о том, что Киев становится все ближе к опасной черте.

Не желая внимать голосу разума, клика Владимира Зеленского подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа отметила Захарова

Она также обратила внимание на то, что поддержка со стороны коллективного Запада внушает Киеву ложное чувство безнаказанности.

Ранее директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков заявил ИС "Вести", что удары ВСУ по ЗАЭС являются подтверждением того, что мир перестал бояться ядерной угрозы.