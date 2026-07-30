ВСУ пытались ударить по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС БПЛА пытался атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС

Москва30 июл Вести.Украинский БПЛА пытался атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС. Дрон вовремя обезвредили, обошлось без последствий. Об этом сообщили в пресс-службе станции в мессенджере МАХ.

Боевики киевского режима собирались ударить по объекту утром 30 июля, в четверг.

В районе площадки СХОЯТ зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата ВСУ с боевым зарядом. Дрон был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Боеприпас своевременно обезврежен. Пострадавших и разрушений нет говорится в сообщении ЗАЭС

Отмечается, что речь идет о крайне опасном прецеденте, способном привести к нарушению работы с ядерным топливом на станции, что чревато очень долгосрочными рисками.