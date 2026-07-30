Москва30 июлВести.Украинский БПЛА пытался атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской АЭС. Дрон вовремя обезвредили, обошлось без последствий. Об этом сообщили в пресс-службе станции в мессенджере МАХ.
Боевики киевского режима собирались ударить по объекту утром 30 июля, в четверг.
В районе площадки СХОЯТ зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата ВСУ с боевым зарядом. Дрон был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Боеприпас своевременно обезврежен. Пострадавших и разрушений нетговорится в сообщении ЗАЭС
Отмечается, что речь идет о крайне опасном прецеденте, способном привести к нарушению работы с ядерным топливом на станции, что чревато очень долгосрочными рисками.