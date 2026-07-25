Удары ВСУ по ЗАЭС – подтверждение того, что мир перестал бояться ядерной угрозы Эксперт: чтобы политики задумались о ядерной угрозе, может произойти трагедия

Москва25 июл Вести.Систематические удары ВСУ по Запорожской АЭС демонстрируют эрозию системы глобальной ядерной безопасности. Игнорирование этих инцидентов мировым сообществом указывает на то, что угроза трансграничного радиоактивного заражения перестала быть сдерживающим фактором в текущем конфликте. Об этом сообщил ИС "Вести" директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.

По его мнению, человечество страдает опасной амнезией: тени Хиросимы и пепел Чернобыля больше не пугают тех, кто держит палец на ядерной кнопке. Сегодня атом стал лишь инструментом в грязных политических торгах. Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и угрозы США и Израиля в адрес Бушера — это шаги по краю пропасти. Создается впечатление, что новая ядерная катастрофа сможет вернуть политикам чувство реальности.

Страх большой ядерной аварии у человечества пропал. Поэтому есть впечатление, что должно произойти что-то драматичное, если не сказать трагическое, чтобы всерьез политики стали эту угрозу вновь воспринимать. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) - та площадка, где соответствующие дискуссии должны вестись и возможные меры приниматься, будь то новая конвенция, договор. … Другой вопрос, что сегодня настолько все политизировано в международных организациях, включая МАГАТЭ. … Те действия, которые сейчас происходят на Запорожской станции, в отношении других российских объектов, а также в Бушере, они будут иметь тяжелейшие последствия для всех государств. Авария на ядерно-опасном объекте в стране X будет иметь тяжелые последствия далеко за пределами этой страны предупредил Хлопков

Энергодар и Запорожская АЭС сегодня – одна из самых опасных точек на карте региона. Ситуация, которая складывается из-за ударов ВСУ, представляет собой тревожный сигнал для всего мирового сообщества, заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный . Он подчеркнул, что особую тревогу у российских специалистов вызывает состояние инфраструктуры станции. Запасы дизельного топлива на ЗАЭС сейчас составляют лишь 50% от необходимого объема, а это критически важный ресурс для поддержания базовых систем безопасности в случае отключения внешнего энергоснабжения.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что атака на машинный зал Запорожской АЭС (ЗАЭС) ставит под угрозу принципы обеспечения ядерной безопасности во время конфликта. Нападение на ядерные объекты сравнимо с игрой с огнем, отметил Гросси.