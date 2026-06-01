Эксперт Меркурис связал удары Киева по ЗАЭС с критическим положением на фронте

Москва1 июн Вести.Попытки Киева атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) свидетельствуют о неспособности украинских войск добиться успехов в Запорожской области и их бессилии на поле боя в целом.

Такую точку зрения высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Эксперт отметил, что украинская сторона крайне заинтересована в возвращении контроля над энергообъектом, но уже утратила надежду решить эту задачу в ходе боевых столкновений.

По мнению Меркуриса, Киев пытается спровоцировать радиационный инцидент на станции, рассчитывая использовать угрозу катастрофы для давления на международное сообщество.

Аналитик считает, что конечной целью этих действий является принуждение к передаче ЗАЭС под контроль Украины под предлогом обеспечения ядерной безопасности.

Он резюмировал, что переход киевского режима к тактике ядерного терроризма и столь опасной эскалации является очевидным признаком крайне тяжелого положения украинских подразделений на линии боевого соприкосновения.

30 мая украинский беспилотник атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. По данным Министерства обороны РФ, в результате удара пострадал фасад машинного зала, находящегося примерно в 10 метрах от реакторного отсека. Пострадавших среди персонала нет. Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил ИС "Вести", что в момент удара сотрудников в машинном зале не было. По его словам, атака на электростанцию могла привести к серьезному и опасному инциденту.

О происшествии уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Гендиректор организации Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с ударом и призвал прекратить такие "игры с огнем", чтобы предотвратить риск ядерной аварии.

Ранее в МИД РФ заявили о косвенной ответственности ЕС за удары Украины по ЗАЭС.