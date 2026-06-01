В МИД РФ заявили о косвенной ответственности ЕС за удары Украины по ЗАЭС Мирошник: Евросоюз несет косвенную ответственность за удары Киева по ЗАЭС

Москва1 июн Вести.Евросоюз не реагирует на продолжающиеся атаки финансируемого им киевского режима на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и потому несет косвенную ответственность за действия Украины, граничащие с ядерным терроризмом, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Как он отметил, Москва после атаки на ЗАЭС не видит "ни окрика, ни ограничений, ни даже заявлений об озабоченности со стороны европейцев и тех стран, которые выделяют колоссальные деньги на содержание" Киева.

Поэтому можно возлагать как минимум косвенную ответственность на Евросоюз, который ничего не предпринял, чтобы ограничить Украину от действий, граничащих с ядерным терроризмом. сказал дипломат в разговоре с газетой "Известия"

30 мая украинский беспилотник атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. По данным Министерства обороны РФ, в результате удара пострадал фасад машинного зала, находящегося примерно в 10 метрах от реакторного отсека. Пострадавших среди персонала нет. Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил ИС "Вести", что в момент удара сотрудников в машинном зале не было. По его словам, атака на электростанцию могла привести к серьезному и опасному инциденту.

В настоящее время нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон находится в норме, указали в пресс-службе ЗАЭС.

О происшествии уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Гендиректор организации Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с ударом и призвал прекратить такие "игры с огнем", чтобы предотвратить риск ядерной аварии.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Она расположена в Энергодаре на российской территории. С начала специальной военной операции станция неоднократно подвергалась атакам со стороны Киева. Независимый эксперт атомной отрасли Александр Уваров, в свою очередь, назвал удар беспилотника по ЗАЭС шагом к возможной ядерной катастрофе.