Директор ЗАЭС предупредил о долгосрочных радиационных последствиях ударов Киева

Москва1 июн Вести.Атаки Украины на инфраструктуру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут привести к долгосрочным радиационным последствиям для очень большой территории, заявил директор станции Юрий Черничук в разговоре с ТАСС.

По его словам, сначала давление киевского режима потенциально приведет к "нарушению сначала условий эксплуатации станции", далее это начнет "переходить в нарушение каких-то параметров" работы объекта.

И в конечном итоге может привести к тому, что тут произойдет какое-то событие, которое будет иметь долгосрочные радиационные последствия не только для этого города, но и для большой-большой территории подчеркнул Черничук

При этом он отметил, что сотрудники ЗАЭС продолжают работать штатно и держать ситуацию под полным контролем, несмотря на все попытки Киева посеять панику среди коллектива электростанции.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник возложил косвенную ответственность за удары по ЗАЭС на Евросоюз, поскольку тот никак не реагирует на украинские атаки на электростанцию.

В субботу, 30 мая, украинский БПЛА атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. По информации Министерства обороны России, в результате удара был поврежден фасад машинного зала, находящегося примерно в 10 метрах от реакторного отсека. Пострадавших среди персонала нет.

Черничук в беседе с ИС "Вести" отмечал, что в момент удара сотрудников в машинном зале не было. По его словам, атака на электростанцию могла привести к серьезному и опасному инциденту. В настоящее время нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон находится в норме, указали в пресс-службе ЗАЭС.

О происшествии уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Гендиректор организации Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с ударом и призвал прекратить подобные "игры с огнем", чтобы предотвратить риск ядерной аварии.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Она расположена в Энергодаре на российской территории. С начала специальной военной операции станция неоднократно подвергалась атакам со стороны Киева. Независимый эксперт атомной отрасли Александр Уваров, в свою очередь, называл удар беспилотника по ЗАЭС шагом к возможной ядерной катастрофе.