Поддубный о ситуации вокруг ЗАЭС: тревожный сигнал всему мировому сообществу

Поддубный назвал ситуацию вокруг ЗАЭС тревожным сигналом всему миру Поддубный о ситуации вокруг ЗАЭС: тревожный сигнал всему мировому сообществу

Москва10 июл Вести.Энергодар и Запорожская АЭС сегодня – одна из самых опасных точек на карте региона. Ситуация, которая складывается из-за ударов ВСУ, представляет собой тревожный сигнал для всего мирового сообщества. Такое мнение выразил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он подчеркнул, что особую тревогу у российских специалистов вызывает состояние инфраструктуры станции. Запасы дизельного топлива на ЗАЭС сейчас составляют лишь 50% от необходимого объема, а это критически важный ресурс для поддержания базовых систем безопасности в случае отключения внешнего энергоснабжения.

Цифры, озвученные главой Росатома Алексеем Лихачевым по итогам переговоров с делегацией МАГАТЭ, звучат как крайне тревожный сигнал всему мировому сообществу. Лихачев особо подчеркнул, что любое замалчивание фактов об ударах по ЗАЭС и Энергодару фактически становится поощрением дальнейшей эскалации со стороны украинских формирований. И здесь речь идет не просто о военных действиях – речь о прямой угрозе ядерной безопасности целого региона отметил Евгений Поддубный

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что с середины марта Запорожская АЭС пережила более 460 атак украинских беспилотников и свыше десятка ударов артиллерии ВСУ.

Также он призвал представителей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) дать публичную оценку преступным ударам Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС.