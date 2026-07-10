Лихачев попросил МАГАТЭ дать публичную оценку преступлениям ВСУ в отношении ЗАЭС Глава Росатома призвал МАГАТЭ публично оценить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Москва10 июл Вести.Глава Росатома Алексей Лихачев призвал представителей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) дать публичную оценку преступным ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС.

Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли 10 июля в Калининграде

Лихачев в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении ЗАЭС. Он подчеркнул, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действия сообщается в официальном Telegram-канале Росатома

Ранее 10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участившиеся удары киевского режима по ЗАЭС нуждаются в постоянном обсуждении с МАГАТЭ.