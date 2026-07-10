Москва10 июлВести.Глава Росатома Алексей Лихачев призвал представителей Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) дать публичную оценку преступным ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС.
Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли 10 июля в Калининграде
Лихачев в очередной раз призвал МАГАТЭ дать публичную оценку непрекращающимся преступлениям киевского режима в отношении ЗАЭС. Он подчеркнул, что в отсутствие осуждения и даже намека на критику Киев идет на все более безрассудные действиясообщается в официальном Telegram-канале Росатома
Ранее 10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участившиеся удары киевского режима по ЗАЭС нуждаются в постоянном обсуждении с МАГАТЭ.