Москва10 июлВести.Россия продолжает специальную военную операцию (СВО), так как Киев не демонстрирует желания перейти к мирному разрешению конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, президент [РФ Владимир] Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операциюсказал он
Песков подчеркнул, что киевский режим сейчас абсолютно не склонен к мирному процессу.
Ранее в Кремле рассказали, до какого момента продолжится СВО.