Кремль: РФ продолжает СВО, так как у Киева нет желания мирного урегулирования

В Кремле объяснили, почему продолжается спецоперация на Украине Кремль: РФ продолжает СВО, так как у Киева нет желания мирного урегулирования

Москва10 июл Вести.Россия продолжает специальную военную операцию (СВО), так как Киев не демонстрирует желания перейти к мирному разрешению конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, президент [РФ Владимир] Путин сохраняет свою открытость​​​. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию сказал он

Песков подчеркнул, что киевский режим сейчас абсолютно не склонен к мирному процессу.

Ранее в Кремле рассказали, до какого момента продолжится СВО.