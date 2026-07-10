ФСБ сорвала крупный теракт Киева по подрыву аэродрома в Ростове-на-Дону ФСБ предотвратила крупный теракт киевского режима на аэродроме Ростова-на-Дону

Москва10 июл Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила готовившийся киевским режимом крупномасштабный террористический акт: подрыв аэродрома "Ростов-Центральный" в Ростове-на-Дону, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что злоумышленники намеревались использовать для террористической атаки беспилотники.

Органами Федеральной службы безопасности в Ростовской области был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО Украины планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты ему денежного вознаграждения после подрыва военного аэродрома "Ростов-Центральный" говорится в сообщении

Целью террористов было разрушение инфраструктуры аэродрома, а также гибель личного состава и подрыв авиационного парка. Как отмечает ФСБ, для атаки планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте добавили в ЦОС

По данным службы, представители Главного управления разведки (ГУР) Украины обратились к одному из местных жителей с предложением принять участие в теракте, но тот добровольно обратился в органы госбезопасности и сообщил о готовящейся атаке. За счет этого спецслужбам удалось предотвратить теракт на стадии его подготовки.