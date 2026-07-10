Киев планировал уничтожить личный состав и самолеты на аэродроме под Ростовом

ФСБ раскрыла цели теракта на аэродроме "Ростов-Центральный" под Ростовом Киев планировал уничтожить личный состав и самолеты на аэродроме под Ростовом

Москва10 июл Вести.Целью сорванной попытки Киева атаковать военный аэродром "Ростов-Центральный" были разрушение его инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв самолетов. Об этом сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, был предотвращен задуманный военной разведкой Украины крупномасштабный теракт - подрыв российского военного аэродрома "Ростов-Центральный".

Целью планируемого крупномасштабного теракта являлось разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиационного парка аэродрома указывается в сообщении

Благодаря оперативно принятым мерам и быстрой реакции на поступившие сведения теракт удалось пресечь еще до его осуществления, отметили в ЦОС. По данным ведомства, работа по выяснению всех деталей случившегося и установлению всех лиц, причастных к подготовке атаки, сейчас продолжается.