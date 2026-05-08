Савельев: ВСУ нанесли три удара по ростовскому авиацентру, жертв нет

Савельев сообщил, сколько ударов ВСУ нанесли по ростовскому авиацентру Савельев: ВСУ нанесли три удара по ростовскому авиацентру, жертв нет

Москва8 мая Вести.Киевский режим нанес три удара по зданию центра организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами российского Совета безопасности.

По его словам, удары наносились с 04.15 до 05.45 по московскому времени.

Было нанесено три удара по зданию регионального центра организации воздушного движения Российской Федерации в Ростове-на-Дону сказал Савельев

Вице-премьер подчеркнул, что после атаки процедуры обслуживания воздушного движения осуществлялись в соответствии с планом мероприятий по действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Савельев добавил, что благодаря действиям службы безопасности, персонал эвакуировали в бомбоубежище, человеческих жертв удалось избежать.

Ранее министерство транспорта России заявило, что из-за попадания БПЛА в здание филиала ростовского авиацентра была временно приостановлена работа аэропортов в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте. Позже Минтранс сообщил о частичном возобновлении авиасообщения с аэропортами юга России.

По словам Савельева, воздушное движение на юге России восстановят через 2-3 дня.