Частично возобновлено выполнение рейсов в аэропорты юга России и обратно

Москва8 мая Вести.Минтранс сообщил о частичном возобновлении авиасообщения с аэропортами юга России. До конца суток планируется выполнить порядка 200 рейсов как из Москвы, так и из регионов, говорится в сообщении ведомства.

На 16.00 мск из Екатеринбурга вылетел рейс в Минеральные Воды, из Шереметьево – в Махачкалу и Волгоград. В обратном направлении вылетели рейсы из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных Вод во Внуково.

Выполнение рейсов будет обеспечиваться в соответствии с изначальным расписанием, но с учетом временных ограничений на вылет и прилет, действующих в отдельных аэропортах отметили в Минтрансе

Сейчас Минтранс и Росавиация совместно с авиакомпаниями формируют график выполнения полетов.